MUNDO Acidente de ônibus deixa 15 mortos no oeste da Guatemala Ônibus caiu em um barranco de quase 75 metros de profundidade por causas desconhecidas

Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira (26) quando um ônibus de passageiros caiu em um barranco na rodovia Interamericana, região oeste da Guatemala, informaram as equipes de emergência.

Vinte pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais próximos, afirmou o porta-voz dos bombeiros voluntários, Leandro Amado.

Os falecidos são 11 homens, três mulheres e um menor de idade, acrescentou o porta-voz.

Amado explicou que o acidente aconteceu no quilômetro 174 da Rota Interamericana, em uma área conhecida como topo do Alasca por sua geografia acidentada, no departamento oeste de Totonicapán.

O ônibus que viajava entre a Cidade da Guatemala e o departamento de San Marcos, na fronteira com o México, caiu em um barranco de quase 75 metros de profundidade por causas desconhecidas, acrescentou Amado.

