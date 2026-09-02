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Tragédia

Acidente de ônibus deixa 16 mortos no Egito

Entre as vítimas estão 10 jordanianos, informou a emissora estatal jordaniana Al Mamlaka

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Acidente de ônibus deixa 16 mortos no EgitoAcidente de ônibus deixa 16 mortos no Egito - Foto: Canva/Reprodução

Um acidente de ônibus na Península do Sinai, no Egito, deixou 16 mortos e 28 feridos nesta quarta-feira (2), informou o Ministério da Saúde.

Entre os mortos estão 10 jordanianos, informou a emissora estatal jordaniana Al Mamlaka. Quarenta e três pessoas viajavam no ônibus, incluindo cidadãos da Jordânia.

O acidente aconteceu na rodovia que liga as localidades turísticas de Dahab e Nuweiba. Vinte ambulâncias foram mobilizadas para retirar os feridos e prestar os primeiros atendimentos, segundo o ministério.

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O Sinai é um destino turístico conhecido por sua biodiversidade marinha, paisagens naturais e rotas de trekking.

Acidentes de trânsito são frequentes no Egito e muitos são atribuídos a comportamentos perigosos ao volante e à manutenção ruim dos veículos e das estradas.

No ano passado, quase 6.000 pessoas morreram em todo o país, segundo a agência egípcia de estatísticas.

No mês passado, 18 pessoas, a maioria adolescentes, morreram em um acidente entre duas caminhonetes que transportavam trabalhadores agrícolas no norte do Egito.

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