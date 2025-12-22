MUNDO
Acidente de ônibus mata 16 pessoas na Indonésia
Veículo que seguia de Jacarta para Yogyakarta fez curva em alta velocidade, atingiu a barreira de segurança e capotou
Acidente de ônibus mata 16 pessoas na Indonésia - Foto: Handout / Indonesia's National Search and Rescue Agency (Basarnas) / AFP
Um acidente de ônibus deixou pelo menos 16 mortos e vários feridos nesta segunda-feira (22) em uma rodovia na ilha de Java, Indonésia, informaram as autoridades locais.
O veículo de transporte coletivo, que partiu da capital Jacarta em direção a Yogyakarta, fez uma curva em uma velocidade "bastante elevada", colidiu com a barreira de segurança e capotou, informou Budiono, secretário da agência local de busca e resgate.
Assim como muitas pessoas na Indonésia, Budiono utiliza apenas um nome.
Vários feridos foram transportados para a cidade de Semarang.