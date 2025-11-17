Seg, 17 de Novembro

Tragédia

Acidente de ônibus na Arábia Saudita mata 45 peregrinos

A maioria das vítimas são cidadãos indianos, informou nesta segunda-feira (17) a polícia da Índia

Acidente de ônibus na Arábia Saudita mata 45 peregrinos - Foto: Noah Seelam / AFP

Um acidente de ônibus na noite de domingo perto da cidade sagrada de Medina, na Arábia Saudita, deixou 45 peregrinos mortos, a maioria cidadãos indianos, informou nesta segunda-feira (17) a polícia da Índia.

"Segundo as informações preliminares, 46 pessoas viajavam no ônibus no momento do acidente e, infelizmente, apenas uma sobreviveu", declarou à imprensa o comissário de polícia de Hyderabad, cidade de onde procediam várias vítimas.

pjm/ami/juf/chl/meb/dbh/fp

