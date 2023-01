A- A+

acidente Acidente de ônibus no Paraná deixa sete mortos e vinte e dois feridos Entre os 54 passageiros, havia também paraguaios, franceses e alemães

Sete pessoas morreram, entre elas uma criança argentina de três anos, e vinte e duas ficaram feridas na madrugada desta terça-feira (31) em um acidente de ônibus com vários estrangeiros a bordo no sul do país, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O incidente ocorreu por volta da 01h50, quando o ônibus que seguia de Florianópolis (Santa Catarina) com destino a Foz do Iguaçu (Paraná) caiu em um barranco à beira da rodovia por motivos desconhecidos, detalhou a PRF à mídia local.

Entre os sete mortos está um menino de três anos e sua mãe, ambos de nacionalidade argentina, outra mulher e quatro homens, segundo fontes policiais.

Entre os 54 passageiros, havia também paraguaios, franceses e alemães, segundo a chefe dos bombeiros do município paranaense de Irati, Carla Spak.

Ao todo, 22 ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde da área do acidente, na região central do Paraná. Sua nacionalidade e estado de gravidade são desconhecidos no momento.

Imagens divulgadas pela polícia mostram que o ônibus capotou à margem da BR-277, o que dificultou o resgate.

Na segunda-feira, outro acidente de ônibus que transportava um time de futebol juvenil deixou quatro mortos, sendo três adolescentes de 14 a 17 anos, e 29 feridos em Minas Gerais.

