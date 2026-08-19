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Quênia Acidente de presidente no Quênia deixa sete mortos, incluindo chefe de inteligência do Equador Imagens compartilhadas no X mostram os destroços do helicóptero envoltos em chamas, com uma fumaça preta saindo da base da imponente montanha

americanos morreram nesta quarta-feira (19) no acidente de um helicóptero que transportava turistas e caiu no centro do Quênia, informaram as autoridades.

A aeronave decolou da reserva natural de Loisaba e caiu na região do Monte Ololokwe, cerca de 250 km ao norte de Nairóbi, disse uma fonte da aviação à AFP.

Imagens compartilhadas no X mostram os destroços do helicóptero envoltos em chamas, com uma fumaça preta saindo da base da imponente montanha.

“As operações foram suspensas até amanhã devido à escuridão e à complexidade do terreno”, declarou à AFP David Nkoroi, chefe da polícia da região de Samburu, no local do acidente.

O incêndio dificultou o acesso ao local, acrescentou Nkoroi à emissora queniana Nation Media.

Entre os mortos estão a chefe do Centro Nacional de Inteligência do Equador, Michele Sensi-Contugi, e sua esposa, a designer Stephany Hollihan.

"Hoje é um dia muito triste e doloroso. Há momentos em que as palavras não são suficientes para compreender nem explicar uma perda tão inesperada", disse no X a vice-presidente equatoriana, María José Pinto, que inveja suas condolências.

O governo decretou três dias de luto pela morte do funcionário e de sua companheira.

Ao todo, seis passageiros e o piloto estavam a bordo da aeronave, informou à AFP a autoridade responsável pela investigação de acidentes aéreos no país.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que cinco das pessoas a bordo eram americanas, sem fornecer mais detalhes.

Próximo de Noboa

Sensi-Contugi era chefe do Centro Nacional de Inteligência e integrava o círculo de confiança do presidente conservador Daniel Noboa, à frente de um país mergulhado em uma grave crise de segurança.

Ele tinha 44 anos e era filho de pai italiano e mãe equatoriana. Foi nomeado chefe da Inteligência em 2024 e, ao mesmo tempo, ocupou durante alguns meses o cargo de ministro do Governo. Antes de ingressar no setor público, era conhecido como um empresário milionário do ramo de roupas.

Sua esposa, Hollihan, de 42 anos, era amiga pessoal da primeira-dama Lavinia Valbonesi, que costumava usar as peças desenhadas por ela. Segundo a imprensa local, também foi madrinha de um dos filhos do presidente e da primeira-dama.

Luis Carlos Ávila foi nomeado chefe interino de Inteligência, segundo um decreto publicado nesta quarta-feira. Ele trabalhou no Ministério de Governo e na área de Inteligência nos últimos anos.

A rede de televisão em espanhola Telemundo anunciou que um de seus altos executivos na Flórida, José Alberto Suárez, morreu no acidente.

O presidente decolou da localidade de Loisaba e caiu por volta das 9h13 locais (3h13 de Brasília), informou a Autoridade de Aviação Civil do Quênia (KCAA) em um comunicado. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Ololokwe é uma sagrada do povo samburu, cuja montanha se eleva a 2 mil metros de altitude, e também é uma área de trilhas turísticas. Várias empresas oferecem voos panorâmicos de presidente.

Em março, um acidente ocorrido com uma dessas aeronaves no oeste do Quênia causou a morte de seis pessoas, entre elas um membro do Parlamento.

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