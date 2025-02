A- A+

acidente Acidente de trânsito deixa vários mortos no sul do México Não foi confirmado um balanço oficial de vítimas e feridos, segundo as autoridades locais

Um acidente de trânsito entre um ônibus de passageiros e um caminhão de carga deixou várias pessoas mortas na madrugada deste sábado (8) no sul do México, segundo as autoridades locais, que não deram um balanço oficial de vítimas e feridos.

"Lamentamos muito o acidente ocorrido no início desta manhã, na altura de Escárcega, de um ônibus que vinha de Cancún para Tabasco. Estamos coordenando com as autoridades federais e de Campeche a atenção necessária", disse o governador do estado de Tabasco, Javier May, na rede social X.

Até o momento, as autoridades não informaram o número oficial de mortos, mas a imprensa local afirma que pelo menos 30 pessoas morreram e uma dúzia ficou ferida.

O acidente ocorreu na cidade de Escárcega, no estado de Campeche (sul), quando um ônibus de passageiros que fazia a rota entre o paraíso caribenho mexicano de Cancún e Tabasco colidiu com um caminhão de carga que atravessou sua pista.

As autoridades informaram que a Promotoria de Campeche está investigando o acidente.

