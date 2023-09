A- A+

iraque Acidente de trânsito no Iraque deixa 18 mortos, a maioria peregrinos iranianos Testemunhas afirmaram que um dos motoristas dormiu no volante, o que teria ocasionado o acidente

Ao menos 18 pessoas, a maioria peregrinos iranianos, morreram em um acidente de trânsito na sexta-feira à noite ao norte de Bagdá, informaram fontes médicas neste sábado.

O acidente aconteceu entre as cidades de Dujail e Samarra, informou a agência estatal de notícias INA. Khaled Burhan, secretário de Saúde da província de Saladino, confirmou o balanço de vítimas.

A invasão entre dois micro-ônibus aconteceu pouco antes da meia-noite e deixou 18 mortos e 15 feridos, informou uma fonte médica, que pediu anonimamente, à AFP.

Testemunhas afirmaram que um dos motoristas dormiu ao volante.

Entre os 18 mortos estão 14 iranianos, dois afegãos e duas vítimas não identificadas, afirmou outra fonte médica, que também pediu anonimato.

A cada ano, milhões de peregrinos xiitas, incluindo muitos iranianos, viajam a Kerbala, no centro do Iraque, para o Arbain, um dos maiores eventos religiosos do mundo, que marca o 40º dia de luto pelo martírio do imã Hussein, neto do profeta Maomé e figura fundadora da ilha xiita.

Em 2022, mais de 4.900 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Iraque.

