A- A+

Um acidente de trem no distrito indiano de Balasore, em Odisha, deixou cerca de 300 pessoas feridas e ao menos 50 mortas, nesta sexta-feira, segundo a agência Reuters. Um veículo de passageiros colidiu com um trem de mercadorias ao descarrilar, segundo a imprensa local. As autoridades indianos abriram uma investigação para descobrir a causa do acidente.

"Aflito com o acidente de trem em Odisha. Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo (...) As operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo prestada aos afetados", escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi.

Batizado de Expresso Coromandel, o trem faz o trajeto entre as cidades de Calcutá a Chennai. De acordo com a agência de notícias AP, equipes tentam resgatar cerca de 200 pessoas presas nos destroços.

— Eu havia desistido de todas as esperanças. Achei que iríamos morrer. Eu estava entre alguns passageiros que conseguiram deixar nosso vagão por uma janela quebrada. Estamos fora de perigo, mas vi algumas das pessoas feridas — relatou o passageiro Gobinda Mondal ao jornal Hindustan Times.

— Sentimos uma sensação semelhante a um tremor quando nosso trem atingiu o Coromandel Express destruído. Meu vagão não sofreu muitos danos. Estamos todos sentados dentro do trem. Vi operadores de resgate ajudando os passageiros feridos —afirmou Subhankar Ruidas.

Veja também

Equador Presidente do Equador desiste de participar das eleições após fracasso em pesquisa