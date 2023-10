Motorista embriagado é preso por homicídio após colisão de carro que matou a esposa na av. Recife

A- A+

Dirigia alcoolizado e foi preso em flagrante por homicídio de trânsito com dolo eventual o condutor do veículo que se envolveu em um grave acidente na Avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da capital, na manhã do domingo (8).



Além do motorista, outras quatro pessoas ocupavam o carro, um Honda Civic. A esposa do autuado, a maquiadora Aline dos Anjos, de 27 anos, que estava no banco frontal de passageiros, não resistiu e morreu.

Aline dos Anjos morreu após colisão. Foto: Reprodução/Instagram

Ocupavam os bancos traseiros a filha do casal, uma menina de 3 anos, que está internada em um hospital particular no Recife, e dois adultos, amigos dos envolvidos, que também precisaram de atendimento médico.



O acidente ocorreu nas proximidades do supermercado Bompreço. O carro em que as vítimas estavam bateu em dois veículos e se chocou contra uma árvore, atingindo o lado do passageiro, onde Aline estava sentada.

Ela chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas morreu devido à gravidade dos ferimentos.



A Autarquia de Trânsito e Transporte urbano do Recife (CTTU) informou que o motorista de 27 anos, que não teve o nome divulgado, realizou testes de alcoolemia, que apontaram positivo.



"O mesmo ficou internado por 12h em uma clínica privada. O teste foi encaminhado à Central de Plantões, em Campo Grande, para as devidas providências da autoridade policial", afirmou a CTTU.

No momento do ocorrido, estiveram no local do acidente o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todos os ocupantes receberam atendimento médico.



O motorista também chegou a ser encaminhado para um hospital particular no Recife e foi preso em seguida. Ele aguarda audiência de custódia.



Aline deixa dois filhos, uma menina de 3 anos, que se feriu no acidente, e um menino de 2 anos, que não estava no carro.



O velório dela está marcado para as 14h desta segunda-feira (9), no Cemitério Parque das Flores, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

