ACIDENTE DE TRÂNSITO Acidente em rodovia de Mato Grosso do Sul deixa quatro mulheres mortas e duas pessoas feridas Colisão entre dois carros aconteceu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com Jaraguari

Quatro jovens foram vítimas fatais em um acidente entre dois carros na BR-163, Campo Grande, na noite de sexta-feira (11). Outras duas vítimas ficaram feridas.

O acidente ocorreu próximo à divisa com Jaguari, quando um carro com cinco mulheres colidiu de frente com outro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a condutora teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua.

As jovens, que tinham entre 28 e 29 anos, seguiam para Rio Verde, a 203 km da capital, para comemorar o aniversário de uma amiga, segundo boletim de ocorrência.

De acordo com PRF, somente uma das cinco ocupantes do veículo, sobreviveu. No outro carro estava um homem de 45 anos que também resistiu à colisão com ferimentos.

Os sobreviventes foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados para o Hospital da Santa Casa, na capital. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A ocorrência foi atendida pelo delegado de Jaraguari e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde segue em investigação.

As vítimas foram identificadas, são elas: Kaena Guilhen Fernandes, de 29 anos, Letícia de Melo da Silva, 28 anos, Laís Moriningo Paim, 29 anos e Carolina Peixoto dos Santos, de 28 anos, a condutora do veículo.

Nas redes sociais os familiares das vítimas prestaram suas condolências. A mãe da motorista informou sobre o acidente e lamentou a morte da filha. "Peço muitas preces para poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração".

Mãe lamenta morte da filha nas redes sociais (Foto: Reprodução)

