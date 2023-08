A- A+

Alta hospitalar Acidente em Chã Grande: criança de oito anos recebe alta no HR e outras três seguem internadas O Hospital da Restauração informou que todas as crianças internadas apresentam um quadro de saúde estável

O Hospital da Restauração divulgou que uma criança, de oito anos, vítima do acidente de um ônibus escolar em Chã Grande, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (25). A informação foi repassada através de um boletim oficial.

De acordo com o HR, outras três crianças seguem internadas no hospital com o quadro de saúde estável. Até o momento, nenhuma delas tem indicação de procedimento cirúrgico e estão sendo assistidas por uma equipe multiprofissional da pediatria.

O caso

O capotamento do ônibus escolar aconteceu na última quarta-feira (23), em Chã Grande, na região do sítio Macacos- zona rural-, que estava seguindo para a Escola Laerte Pedrosa. Ao todo, foram 17 pessoas feridas sem vítima fatal.

15 pessoas- um homem de 22 anos e 14 crianças entre três e 12 anos foram internadas no Hospital da Restauração.

