Região Metropolitana do Recife Acidente em Jaboatão: motociclista morre após colidir com caminhão na av. Bernardo Vieira de Melo Sinistro de trânsito aconteceu próximo a uma curva entre os bairros de Candeias e Piedade, na manhã desta sexta-feira (14)

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (14).



O sinistro de trânsito aconteceu na avenida Bernardo Vieira de Melo, próximo a um local conhecido como "Curva do S", entre os bairros de Candeias e Piedade.



Informações iniciais apontam que o motociclista estava sem capacete no momento do acidente.



A moto bateu na traseira de um caminhão do tipo caçamba. O motociclista não resistiu ao impacto e morreu no local.



O nome e idade da vítima não foram divulgados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado, mas não realizou o atendimento.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou o "acidente de trânsito com vítima fatal" por meio da Delegacia da 19ª Circunscrição de Prazeres.



"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", informou a corporação.

