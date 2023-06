Acidente em montanha-russa na Suécia deixa um morto e nove feridos

A- A+

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas neste domingo (25), quando uma montanha-russa em um parque de diversões de Estocolmo descarrilou, contou e fontes do estabelecimento à AFP.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", informou a porta-voz do parque de diversões Gröna Lund, Cecilia Björling. O local foi evacuado.

Policiais militares e uma ambulância foram enviados ao local.

"Recebemos o alerta por volta das 11h39 (08h39 no horário de Brasília), o descarrilamento de uma montanha-russa aconteceu e várias pessoas ficaram feridas", disse Håkan Eriksson, dos serviços de emergência da capital sueca.



As vítimas de lesões da queda, confirmaram a porta-voz da polícia de Estocolmo, Helena Boström Thomas.

De acordo com a correspondente do canal sueco SVT, Jenny Lagerstedt, que estava no local, um vagão da atração "Jetline" aparentemente se soltou e caiu de uma grande altitude, arrastando várias pessoas com ele.

"De repente, ouvi um baque e um barulho metálico e, em seguida, os embarques a tremer", explicou ao canal sueco. "Meu marido, que estava sentado do lado de fora, viu um vagão se soltar (do brinquedo) e cair".

A montanha russa "Jetline" foi inaugurada em 1998 e seus vagões circulam em uma velocidade média de 90km/h.

