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Petrobras

Acidente em refinaria da Petrobras em Minas deixa trabalhador gravemente ferido

De acordo com o sindicato, houve agravamento do quadro nesta terça-feira, 28 data em que se celebra o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho

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Suspensão dos leilões de diesel e gasolinaSuspensão dos leilões de diesel e gasolina - Foto: André Motta de Souza/ Agência Petrobras

Um trabalhador ficou gravemente ferido após um acidente na Usina Fotovoltaica da Refinaria Gabriel Passos (Regap), da Petrobras, em Betim, Minas Gerais, na segunda-feira (27), informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Segundo informações do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG), filiado à FUP, Ivo Célio de Paula, de 55 anos, funcionário da BF Engenharia e Serviços, sofreu lesões nas pernas após ser atingido por material durante a movimentação de carga. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece internado.

De acordo com o sindicato, houve agravamento do quadro nesta terça-feira, 28 data em que se celebra o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

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"A entidade cobra da gerência da refinaria apoio ao trabalhador e apuração imediata das causas do acidente", disse a FUP em nota

Procurada, a Petrobras ainda não havia retornado até a publicação desta nota.

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