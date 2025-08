Acidente em rodovia deixa oito mortos em Minas Gerais

A- A+

Oito pessoas morreram em um acidente rodoviário entre dois automóveis e uma moto em Minas Gerais, informou nesta segunda-feira (4) o Corpo de Bombeiros local, que resgatou um menor de idade com vida de um dos veículos.

A colisão ocorreu na noite de domingo, quando um carro com cinco pessoas "colidiu frontalmente com uma moto com dois ocupantes" e com um terceiro veículo em uma rodovia do município de Guaxupé, segundo um boletim dos bombeiros.

"Foram constatados óbitos dos dois ocupantes da motocicleta, dos dois passageiros do Palio e de quatro ocupantes do Vectra", afirmou a nota.

Uma quinta passageira do carro que colidiu com a moto, uma jovem de 12 anos, "foi encontrada consciente e precisou ser desencarcerada", afirmaram os bombeiros. Ela foi levada ao hospital.

Os três carros ficaram quase completamente destruídos, segundo imagens divulgadas pela equipe de resgate.

Duas pessoas que prestavam socorro às vítimas do acidente foram "atingidas" por uma van que passava na via. O estado de saúde das mesmas não foi divulgado pelos bombeiros.

