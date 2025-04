A- A+

México Acidente em rodovia do México deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um acidente em uma rodovia no estado de Chihuahua, no norte do México, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira em uma rodovia entre as localidades de Guachochi e Yoquivo, quando uma caminhonete invadiu a pista do veículo em que as vítimas viajavam e causou o acidente, informou a Promotoria de Chihuahua em um comunicado.

"O condutor do veículo que supostamente provocou o acidente fugiu do local e, posteriormente, várias pessoas armadas chegaram e retiraram o veículo do lugar", acrescentou o órgão.

A Promotoria disse que as pessoas feridas foram levadas a vários hospitais da região.

Os acidentes em rodovias no México têm se multiplicado nos últimos anos. As principais causas são as más condições dos veículos, a imprudência ou o cansaço dos condutores.

Em 23 de março, 12 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas quando uma van com 16 passageiros caiu em um barranco no estado de Nuevo León, também no norte do México.

Um dos incidentes mais trágicos deste ano, uma colisão entre um caminhão de carga e um ônibus matou 38 pessoas no estado de Campeche, no sudeste do país, em 8 de fevereiro.

