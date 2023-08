Acidente em teleférico tem "final feliz". Saiba quem são os resgatados

A- A+

Todas as oito pessoas presas, incluindo crianças em idade escolar e um professor, foram resgatadas pelo Exército do Paquistão, depois que parte do fios de um teleférico se romperam em Allai Tehsil, em Battagram, na manhã de terça-feira. Eles ficaram cerca de 16 horas retidos a mais de 300 metros de altura.

O Ministério do Interior, segundo o Daily Time, disse que as pessoas resgatadas foram identificadas como: Irfan s/o Amrez, Niaz s/o Umarzeb, Rizwan s/o Abdul Qayyum, Gulfaraz s/o Hakeemdad, Sher Nawaz s/o Shah Nazar, Abrar s/o Abdul Ghani , Attaullah s/o Kifayatullah e Usama s/o Muhammad Sharif. Eles estão sob cuidados médicos, mas a condição de saúde deles é boa, informou a mídia local.

O teleférico permaneceu suspenso no meio de uma ravina profunda rodeada por montanhas, num percurso frequentemente utilizado para ligar aldeias e cidades remotas.

Os jovens usavam o teleférico para chegar à escola numa área montanhosa em Battagram, cerca de 200 km a norte de Islamabad, disseram autoridades. Inicialmente, uma aeronave foi utilizada no resgate, e dois menores conseguiram sair do local em segurança.

Ao fim da ação de resgate, o primeiro-ministro interino, Anwaarul Haq Kakar escreveu no Twitter: “Aliviado em saber que todas as crianças foram resgatadas com sucesso e segurança. Excelente trabalho de equipe por parte dos militares, dos departamentos de resgate, da administração distrital, bem como da população local.”

Inspeção

O governo interino em Khyber Pakhtunkhwa ordenou a inspeção de todos os teleféricos instalados na província e realizou auditoria de segurança após o incidente do teleférico em Battagram.









QUEBRANDO: Todas as oito pessoas, incluindo crianças, resgatadas do teleférico encalhado no Paquistão - oficial pic.twitter.com/Y5SB0T8vro — Are you Okay? (@Areyouok8888) August 22, 2023

