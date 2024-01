A- A+

Colisão Acidente entre caminhão e kombi na PE-50 deixa 8 mortos; um homem foi levado para hospital no Recife Veículos colidiram de frente na rodovia próximo ao município de Glória do Goitá

Um caminhão e uma kombi colidiram de frente na rodovia PE-50, em Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, na manhã deste sábado (20). Seis passageiros da kombi morreram no local, sendo cinco homens e uma mulher. Outras duas (um homem e uma mulher) faleceram na Unidade Mista Maria Gaião Guerra, no próprio município, para onde foram socorridas em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

No caminhão, que transportava sacos de farinha, haviam duas pessoas. Um deles foi o último corpo a ser retirado das ferragens, por volta das 11h. Já o motorista do veículo foi socorrido no Hospital de Feira Nova.

Após acidente, carroceria de veículos ficaram destruídas. Foto: Reprodução/Whatsapp

De acordo com a secretária de Saúde do município, Darlene Gonzaga, ele estava consciente, apresentava escoriações e se queixava de dor abdominal. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para um hospital no Recife.

Uma das vítimas já foi identificada por familiares. Se trata do motorista da kombi, Aldenir de Melo Oliveira, de 43 anos, que vivia em Feira Nova. Ele era casado, tinha duas filhas, e trabalhava há mais de 10 anos transportando pessoas para Limoeiro e Vitória de Santo Antão.

Veja também

guerra no oriente médio Hamas reporta ao menos 24.927 mortos em Gaza desde o início da guerra