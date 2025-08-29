A- A+

OCORRÊNCIA Acidente entre caminhão e motocicleta deixa um morto e um ferido na BR-232, próximo ao Curado Um dos ocupantes da motocicleta faleceu no local e o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde

Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, no final da tarde desta sexta-feira (29), no km 9 da BR-232, na altura do bairro do Curado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 17h, no sentido interior do estado.



Um dos ocupantes da motocicleta faleceu no local, e o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde, ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

No local do acidente, o motorista do caminhão não ficou ferido, realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.

Ainda de acordo com a corporação, a Polícia Civil vai investigar o caso.

