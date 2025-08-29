OCORRÊNCIA
Acidente entre caminhão e motocicleta deixa um morto e um ferido na BR-232, próximo ao Curado
Um dos ocupantes da motocicleta faleceu no local e o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde
Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, no final da tarde desta sexta-feira (29), no km 9 da BR-232, na altura do bairro do Curado.
Leia também
• Recife: moto é esmagada por carreta e pega fogo em acidente que deixou dois feridos na BR-101
• Motociclista morre em acidente de trânsito em Sucupira. Moto teria sido atingida por dois ônibus
• Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 17h, no sentido interior do estado.
Um dos ocupantes da motocicleta faleceu no local, e o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde, ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.
No local do acidente, o motorista do caminhão não ficou ferido, realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.
Ainda de acordo com a corporação, a Polícia Civil vai investigar o caso.