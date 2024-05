A- A+

Mata Sul Acidente entre caminhões e carro de passeio deixa dois mortos na PE-50, em Vitória de Santo Antão Caso aconteceu nessa segunda-feira (6), no bairro de Engenho Cacimbas

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas e uma ferida, na PE-50, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (6), no bairro de Engenho Cacimbas. Com o impacto da colisão entre os três veículos, os dois caminhões caíram em um lago às margens da rodovia.

Acidente entre caminhões e carro de passeio deixa dois mortos na PE-50, em Vitória de Santo Antão - https://t.co/41mkLWxbEu pic.twitter.com/UQSz6REMFu — Folha de Pernambuco (@folhape) May 7, 2024

O Corpo de Bombeiros informou que os dois homens que estavam em um dos caminhões morreram no local do acidente. Um deles tinha 56 anos e o outro não teve a idade divulgada.



Uma terceira pessoa, de 31 anos, não identificada, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital João Murilo, na cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela.



Um guincho foi acionado para retirar os veículos da área.

A Polícia Militar, que enviou equipes do 21º BPM ao local, afirmou que dois motoristas envolvidos no acidente foram conduzidos à delegacia para realização do exame de alcoolemia, mas nada foi constatado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o acidente de trânsito foi registrado na Delegacia de Vitória de Santo Antão. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

Veja também

auxílio AGU cria grupo de assessoramento jurídico para o Rio Grande do Sul