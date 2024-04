Acidente entre carro e bicicleta deixa duas pessoas feridas em Boa Viagem

A- A+

Um acidente entre carro e bicicleta deixou duas pessoas feridas no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (30). O motorista do veículo, que não se feriu, perdeu o controle e atropelou as vítimas, que estavam dividindo a bicicleta, segundo o portal G1.

As vítimas foram assistidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jaboatão dos Guararapes, que passava pelo local em que aconteceu a colisão, na rua Dom João VI, por volta das 18h35.



Ainda de acordo com o G1, o motorista do carro teve convulsões após o acidente. Até o encerramento deste texto, a reportagem da Folha de Pernambuco não conseguiu mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja também

