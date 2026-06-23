Mãe e filha ficam feridas após colisão entre carro e caminhão na BR-232, no bairro do Curado
Colisão que deixou mãe e filha feridas no trecho da rodovia, em direção ao Agreste, ocorreu na manhã desta terça-feira (23), provocando transtornos no trânsito da região
Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou duas mulheres feridas, na manhã desta terça-feira (23), no km 6 da BR-232, sentido Agreste, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.
Nesta manhã, por volta das 6h, a colisão aconteceu após a motorista de um automóvel perder o controle da direção, atingir o canteiro central da rodovia e bater de frente com um caminhão.
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De acordo com a apuração da PRF, as vítimas são mãe e filha, que estavam no carro no momento do sinistro.
A motorista ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Português. Já a passageira não estava mais no local quando a equipe responsável pelo atendimento chegou à ocorrência.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. O acidente provocou impactos no trânsito da região.
Até a última atualização, uma das faixas da BR-232 permanecia interditada, enquanto a outra seguia liberada para a circulação de veículos. Além disso, o carro envolvido na colisão ainda permanecia no local.