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RECIFE Mãe e filha ficam feridas após colisão entre carro e caminhão na BR-232, no bairro do Curado Colisão que deixou mãe e filha feridas no trecho da rodovia, em direção ao Agreste, ocorreu na manhã desta terça-feira (23), provocando transtornos no trânsito da região

Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou duas mulheres feridas, na manhã desta terça-feira (23), no km 6 da BR-232, sentido Agreste, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Nesta manhã, por volta das 6h, a colisão aconteceu após a motorista de um automóvel perder o controle da direção, atingir o canteiro central da rodovia e bater de frente com um caminhão.

De acordo com a apuração da PRF, as vítimas são mãe e filha, que estavam no carro no momento do sinistro.

A motorista ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Português. Já a passageira não estava mais no local quando a equipe responsável pelo atendimento chegou à ocorrência.

O acidente provocou transtornos no trânsito da BR-232, no sentido Agreste, rota utilizada por milhares de pessoas que seguem em direção aos municípios de Caruaru, Bezerros, Gravatá, Garanhuns, entre outros, durante as festividades do feriado São João, que ocorre nesta terça (23) e nesta quarta-feira (24).

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. O acidente provocou impactos no trânsito da região.

Até a última atualização, uma das faixas da BR-232 permanecia interditada, enquanto a outra seguia liberada para a circulação de veículos. Além disso, o carro envolvido na colisão ainda permanecia no local.

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