COLISÃO Acidente entre dois trens causa mortes no sul da Espanha O acidente ocorreu quando um trem descarrilou e colidiu com outro que seguia em sentido contrário

Um acidente entre dois trens deixou neste domingo pelo menos 21 mortos e dezenas de feridos na província espanhola de Córdoba.

A tragédia ocorreu às 19h45 locais, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia. "Há 21 mortos", informou a Guarda Civil à AFP.

"A situação sugere que o número de vítimas vai aumentar", advertiu Antonio Sanz, conselheiro de Saúde da Andaluzia, que reportou mais de 70 feridos. O ministro dos Transportes, Óscar Puente, informou que todos os feridos foram levados para hospitais.

O acidente ocorreu quando um trem da empresa espanhola Iryo que ia da cidade de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da empresa Renfe, com o qual colidiu e que também descarrilou, publicou no X a administradora pública da rede de trens (Adif).

Puente declarou que "o impacto foi terrível e fez com que os dois primeiros vagões do trem da Renfe descarrilassem". Segundo Sanz, parte dos vagões de um dos trens caiu "em um barranco de quatro metros".

Ferro retorcido

"O problema é que os vagões estão retorcidos, então o ferro está retorcido, com pessoas dentro", descreveu à emissora pública TVE o comandante dos bombeiros de Córdoba, Francisco Carmona. "Estão sendo trabalhos complicados, difíceis."

Autoridades não apontaram uma possível causa do acidente, que Óscar Puente descreveu como "extremamente estranho". Ele destacou que o trem da Iryo tinha quatro anos e era "praticamente novo", e que a via havia sido "totalmente reformada".

Imagens divulgadas pela TV pública mostravam vagões descarrilados cercados de pessoas e ambulâncias, enquanto membros dos serviços de emergência atendiam os feridos. Voluntários também se aproximavam para ajudar nos trabalhos.

Filme de terror

"Isto parece um filme de terror", descreveu Lucas Meriako, que estava no trem da Iryo, à rede La Sexta. "Senti um impacto muito forte por trás, e a sensação de que o trem inteiro iria cair, iria se partir. Muitas pessoas foram feridas pelos vidros."

Segundo a imprensa espanhola, mais de 300 pessoas viajavam no trem da Iryo e mais de 100 no da Renfe.

A Casa Real da Espanha expressou "grande preocupação" com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu sua agenda de amanhã e expressou no X condolências às famílias das vítimas. "Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país", publicou.

Cerca de 40 efetivos da Unidade Militar de Emergências, com 15 veículos, foram enviados para a região, informou o Ministério da Defesa.

Na estação de Madri e em várias estações da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas, informou a Adif. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar amanhã, por causa do acidente, acrescentou a entidade.

