Acidente entre ônibus e caminhão na BR-393, em Paraíba do Sul, deixa 20 feridos

Um acidente entre um ônibus e um caminhão ocorrido na manhã desta terça-feira no quilômetro 180 da Rodovia BR-393, altura de Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense, deixou 20 pessoas feridas.



Os feridos foram levados para o Hospital de Paraíba do Sul, o Hospital de Três Rios e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Rios.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima está em estado grave, sete tiveram lesões moderadas e 12 ficaram levemente feridas.

O acidente foi por volta das 8h. Foram acionados para o local bombeiros dos quartéis de Três Rios, Petrópolis e Itaipava. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuam na região.

Por causa da batida, a rodovia teve que ser completamente interditada no trecho. A liberação ao trânsito foi às 10h.

