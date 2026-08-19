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tragédia Acidente entre ônibus e carreta deixa 21 mortos e 4 feridos no Paraná Todas as vítimas fatais estavam no ônibus

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou 21 mortos e quatro feridos em Imbituva, município localizado a 175 km de Curitiba, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira, 19.

A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, informou que todas as vítimas fatais estavam no ônibus.

O acidente ocorreu na BR-373, na altura do quilômetro 209. A pista foi totalmente interditada e não há previsão de liberação.

Por volta das 7h, o trecho registrava nove quilômetros de congestionamento no sentido Ponta Grossa e sete quilômetros de congestionamento no sentido Prudentópolis.

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