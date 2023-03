A- A+

Grande Recife Acidente entre duas motos deixa feridos em Paulista Colisão ocorreu por volta das 6h30, nas proximidades do Paulista North Way Shopping

Um acidente de trânsito envolvendo duas motos deixou feridos no bairro do Nobre, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quarta-feira (15). Uma das motos ficou próxima a um ônibus. A colisão ocorreu por volta das 6h30, nas proximidades do Paulista North Way Shopping.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e enviou equipe. Os bombeiros também foram chamados.

Segundo o Samu, um dos feridos, um homem de 38 anos, foi socorrido para um hospital particular de Olinda, também na RMR. Um segundo, de identidade desconhecida, foi levado para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. O terceiro foi atendido pelos bombeiros.

Imagens do local mostram os dois condutores das motocicletas, um homem e uma mulher, no chão. Uma das motos está mais próxima do ônibus, da empresa Conorte.

"O que foi passado para a gente que estava no local é que a menina ultrapassou o ônibus e quando ela ultrapassou o ônibus nessa curva, o motoqueiro que vinha no sentido contrário, na pista dele, ela bateu nele, bateram de frente. Ele foi parar embaixo do ônibus, o ônibus conseguiu fazer a parada brusca e ela que sofreu mais escoriações. Foram socorridos logo de imediato", relatou à reportagem a personal trainer Day Cordeiro, que passou pelo local do acidente.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação do Conorte. O consórcio informou que "nenhum de seus veículos teve envolvimento no acidente de trânsito".

"Segundo relato do motorista e testemunhas que estavam no local houve uma colisão entre duas motos, ao lado de um dos veículos do consórcio. Nosso profissional, mesmo não tendo envolvimento neste acidente, acionou a Polícia Militar e o Samu que iniciaram os procedimentos de socorro às vítimas", explicou o Conorte.

O consórcio também afirmou que se coloca "à disposição das autoridades policiais para colaboração nas investigações".

