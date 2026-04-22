A- A+

REGIÃO METROPOLITANA Acidente envolvendo cavalo na PE-035 provoca transtornos e congestionamentos em Igarassu Sinistro ocorreu após uma kombi, um carro e uma moto atingirem o animal na manhã desta quarta-feira (22)

Um acidente envolvendo uma kombi, um carro, uma motocicleta e um cavalo foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (22), na rodovia estadual PE-035, nas imediações do Centro de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com os envolvidos, a kombi entrou na contramão da avenida ao tentar desviar de um cavalo que estava no meio da via, mas não conseguiu evitar o impacto e atingiu o animal. Logo depois, uma motocicleta que seguia pela rodovia conseguiu desviar do cavalo, mas perdeu o controle e acabou caindo na pista.

Em seguida, um carro modelo Gol também colidiu com o animal, que já estava no chão após o impacto com a kombi. Com a segunda batida, o cavalo não resistiu aos ferimentos e a parte inferior do veículo ficou bastante comprometida.

Assim como o motorista da kombi, o motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Cruz de Rebouças.

Após impacto com o animal, o capô da kombi ficou completamente danificado. Foto: TV Globo / Reprodução

A equipe do Departamento de Trânsito (Depatran) foi acionada e, ao chegar ao local, os agentes contaram com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Após a conclusão dos procedimentos legais e da retirada do animal, a via foi liberada.

Fiscalização

Por meio de nota, a Prefeitura de Igarassu informou que, por volta das 5h38 desta quarta-feira, o Centro Integrado de Operações de Igarassu (Ciopi) foi acionado devido a ocorrência de um sinistro envolvendo uma kombi, um veículo passeio Gol e um cavalo, além de uma motocicleta.

A nota também esclareceu que entre janeiro e março deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Biodiversidade recolheu mais de 50 equinos e tem realizado campanhas de conscientização diariamente.

Ainda assim, a negligência dos criadores dos animais vem causando riscos de sinistros e acidentes. Além disso, os cuidadores desses animais são criminalmente responsáveis por eventuais mortes ou lesões corporais ocasionadas em decorrência do trânsito irregular dos equinos nas rodovias públicas.

Veja também