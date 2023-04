A- A+

Jaboatão dos guararapes Acidente envolvendo dois carros e dois caminhões que transportavam gás deixa feridos na BR-101 A colisão aconteceu no km 88 da via sentido Recife

Um acidente envolvendo dois caminhões e dois carros deixou feridos, nessa quinta-feira (20), na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 88 da via sentido Recife.

Os caminhões envolvidos no acidente transportavam gás.

Um dos veículos atingiu a traseira e lateral de um carro de passeio de cor vermelha, que ficou parcialmente destruído.

A traseira de um outro veículo de cor cinza também foi atingida.

Foto: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, dois ocupantes do carro vermelho tiveram ferimentos leves, mas não precisaram ser encaminhados a uma unidade de saúde.

