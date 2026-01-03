A- A+

Uma colisão entre duas motocicletas causou a morte de duas pessoas e deixou outra ferida na tarde dessa sexta-feira (2). O acidente ocorreu por volta das 17h30 na avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, área central do Recife.



As vítimas que morreram no acidente foram dois homens de 47 e 56 anos. Procurada pela Folha de Pernambuco, a Polícia Civil confirmou que, entre elas, estava o sogro do deputado federal Pedro Campos, Augusto Carneiro, de 56 anos, que conduzia uma das motos envolvidas no sinistro.



A outra motocicleta era ocupada por um casal. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira foi socorrida e levada com vida para o Hospital da Restauração. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde até o momento.

Equipes do Samu, Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e Corpo de Bombeiros de Pernambuco foram acionadas para atender a ocorrência.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também esteve presente no local.



Em nota, a PCPE afirmou que já iniciou as investigações sobre o caso.



"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, nesta sexta-feira (02), por meio da Central de Plantões da Capital, um acidente de trânsito que vitimou fatalmente dois homens de 47 e 56 anos. O fato aconteceu na Av. Cruz Cabugá, no Recife. As vítimas foram a óbito no local, após uma colisão entre duas motocicletas. As investigações foram iniciadas de pronto e seguirão até a elucidação total dos fatos", disse a nota.



Já a PMPE informou que foi acionada por meio do 16° Batalhão da Polícia Militar (16º BPM).



"A Polícia Militar informa, através do 16ºBPM, que foi acionada por populares para um acidente de trânsito, nesta tarde (2), na avenida Cruz Cabugá, área central do Recife, envolvendo duas motocicletas, onde ambos os condutores foram a óbito. Uma terceira vítima foi socorrida pelo SAMU para o Hospital da Restauração. A PM permaneceu isolando a área até a chegada dos órgãos competentes", declarou.



Até a atualização desta reportagem, o deputado federal Pedro Campos não se manifestou sobre o caso.

