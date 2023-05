Acidente na Avenida Abdias de Carvalho deixa nove feridos, afirma Samu

A- A+

O grave acidente envolvendo três carros e uma van na avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, na madrugada nesta terça-feira (9), deixou nove pessoas feridas, segundo informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A corporação foi acionada por volta das 4h38 e enviou seis ambulâncias ao local. O Corpo de Bombeiros também esteve na área com três viaturas e atuou conjuntamente no socorro dos envolvidos.



Sete vítimas foram assistidas pelo Samu, sendo cinco mulheres e dois homens, e outras duas pessoas foram atendidas pelos Bombeiros.

Das nove vítimas, sete foram encaminhas para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, e uma mulher foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste da capital. Não há informações sobre o estado de saúde da nona pessoa envolvida.



Além do resgate das vítimas, o Corpo de Bombeiros também realizou a contenção do vazamento de Gás Natural Veicular (GNV) de um dos veículos envolvidos no acidente e também realizou a lavagem da pista, em decorrência do derramamento de combustível.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Putin promete vitória contra a Ucrânia em desfile militar em Moscou