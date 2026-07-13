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PERNAMBUCO Acidente na BR-101 resulta em morte no Cabo de Santo Agostinho A vítima, uma mulher de 54 anos, foi atingida por um caminhão enquanto atravessava a rodovia

Uma mulher de 54 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (13), na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo relatos de testemunhas, a vítima atravessava a rodovia quando foi atingida pelo veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante a manhã, a assessoria de comunicação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou, em um grupo de aplicativo de mensagens, não ter registrado ocorrência sobre o acidente.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou que o acidente foi registrado por meio da Delegacia da 40ª Circunscrição. Além disso, o órgão de segurança informou que as investigações foram iniciadas e seguem em andamento "até a completa elucidação do caso".

Confira a nota da PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 13 de julho, por meio da Delegacia da 40ª Circunscrição - Cabo de Santo Agostinho, a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. De acordo com relatos, a vítima, uma mulher de 54 anos, atravessava a rodovia BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, quando foi atropelada por um caminhão. As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso.

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