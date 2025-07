Acidente na BR-153, em Goiás, mata estudantes da UFPA e motoristas

A- A+

Um grave acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus deixou cinco mortos na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (16).

O acidente envolveu dois dos quatro ônibus que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) para Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os mortos estão três estudantes, o motorista do micro-ônibus e o motorista da carreta.

A PRF informou preliminarmente que a carreta invadiu a contramão e bateu de frente com o primeiro ônibus do comboio, com 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Uma perícia será feita para confirmar as circunstâncias da batida. Nenhuma das identidades dos mortos foi confirmada.

No caminhão também estava uma passageiro, que, segundo a TV Anhanguera, teve ferimentos graves. O segundo ônibus do comboio com estudantes da UFPA também foi atingido na batida, mas ninguém ficou ferido.

A Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela via, disse que os sobreviventes foram encaminhados para um hospital de Porangatu e outro do Tocantins.

O trecho da BR em que houve o acidente ficou totalmente interditado por quase cinco horas, entre 4h30 e 9h.

UFPA monta ponto de apoio

A Universidade Federal do Pará montou um ponto de apoio para familiares dos estudantes envolvidos no acidente.

O comitê é formado por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais e funciona em uma unidade da instituição, no campus de Belém. As informações são da TV Liberal.

Cerca de 170 estudantes de diferentes cursos da UFPA saíram de Belém na segunda-feira (14), em quatro ônibus. Dois deles foram os atingidos no acidente.

Governadores e UNE lamentam mortes

Em nota publicada pela imprensa local, o governador em exercício do estado de Goiás, Daniel Vilela, afirmou lamentar as mortes e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

"Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor", diz o texto.

O gestor ainda destacou que o governo está à disposição das autoridades do Pará para prestar toda a assistência necessária.

O governador do Pará, Helder Barbalho, também lamentou as mortes e disse que o estado está em contato com as autoridades de Goiás.

"Jovens que vieram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos. Estamos em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação e o estado do Pará está à disposição para colaborar no que for necessário", informou.

A União Nacional dos Estudantes também prestou solidariedade pelas mortes.

"Neste momento de dor profunda, nos solidarizamos com as famílias, amigas e amigos das vítimas. A UNE está em contato desde a madrugada com os governos do Pará e Goiás, com a UFPA, UFG, além do Governo Federal e demais instituições para oferecer apoio às pessoas envolvidas e acompanhar de perto todas as providências necessárias", afirmou a entidade.

