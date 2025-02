A- A+

Jaboatão dos Guararapes Acidente na BR-232: colisão entre três carros deixa criança de 6 anos e mais três feridos no Curado Ao todo, quatro ocupantes do Mobi ficaram feridos

Uma colisão entre três veículos deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma criança, na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (11), por volta das 8h40, no km 12 da rodovia sentido Recife, no bairro do Curado, na Zona Oeste.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro modelo Ka colidiu na traseira de um Mobi.



Na sequência, o Mobi colidiu na traseira de um terceiro veículo modelo Corsa. Quatro ocupantes do Mobi ficaram feridos.



De acordo com a PRF, uma criança de 6 anos foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste do Recife.



Já as outras três pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital Otávio de Freitas, também na Zona Oeste.



Os nomes e idades das demais vítimas não foram divulgados. Também não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.



"Os três motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal", informou a corporação.



Devido ao acidente, cerca de 4 quilômetros de congestionamento foram registrados na via, que já foi liberada.



Além da PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Segundo acidente na BR-232

Nas primeiras horas desta terça (11), por volta das 5h30, um motociclista por aplicativo e a passageira ficaram feridos durante uma corrida.



O sinistro de trânsito aconteceu no quilômetro 5,4 da BR-232, no Curado, na pista sentido Recife.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que um carro colidiu na traseira da motocicleta onde estavam o motociclista e a passageira, na altura do bairro do Curado.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro não permaneceu no local para prestar auxílio aos feridos.

O motociclista e a passageira foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

