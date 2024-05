A- A+

rio de janeiro Acidente na Rodovia Rio-Santos mata vereador de Mangaratiba e deixa cinco feridos, incluindo criança Uma pessoa segue internada, com estado de saúde estável

O vereador de Mangaratiba (RJ) Davi dos Santos Faria, conhecido como Doutor Davi, morreu na madrugada desta sexta-feira (31) após uma colisão frontal entre dois carros na Rodovia Rio-Santos (BR-101). Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas duas meninas de 11 e 12 anos: todas foram encaminhadas para o Hospital municipal Victor de Souza Breves, em Mangaratiba, na Costa Verde.

Quatro feridos — dois homens, de 45 e 50 anos, e as duas crianças — foram atendidos e liberados, enquanto uma jovem de 18 anos permanece em observação, com estado de saúde estável, de acordo com a prefeitura de Mangaratiba.

Com a morte de Doutor Davi, que estava em seu segundo mandato, o município divulgou ainda uma nota de pesar nesta manhã, em que "expressa condolências e se solidariza com amigos e familiares".

O acidente ocorreu na altura da Praia do Saco, em Mangaratiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista da Rio-Santos precisou ser interditada nos dois sentidos e foi totalmente liberada por volta das 6h30, após a remoção do corpo, cinco horas depois do acidente.

