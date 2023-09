A- A+

Mirabilandia Acidente no Mirabilandia: vítima tem pressão instável após passar por cirurgias Dávine Muniz estava em um brinquedo do parque quando balanço se soltou de estrutura giratória após corrente se partir

Dávine Muniz Cordeiro, a mulher de 34 anos que foi arremessada de um brinquedo que girava em alta velocidade no Mirabilandia, na última sexta-feira (22), em Olinda, continua em estado grave e com a pressão instável após passar por cirurgia nos braços para tratar fraturas expostas, na madrugada deste domingo (24).

A vítima está internada do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, com traumatismo cranioencefálico grave. Após o acidente, o parque foi interditado pelo Procon e pela Prefeitura do Recife.

De acordo com familiares, após a cirurgia nos braços, Dávine retornou para UTI e "continua em estado grave, além de estar com a pressão instável, mas é esperado que estabilize". A paciente também passou por diversos exames, incluindo uma ressonância magnética.

Acidente no Mirabilandia

Dávine Muniz estava no brinquedo Wave Swinger, do parque Mirabilandia, na tarde de sexta (22), quando o balanço rompeu uma de suas cordas de sustentação e a vítima foi arremessada para fora do brinquedo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e Dávine encaminhada até o Hospital da Restauração (HR), no Recife, em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e fraturas nos membros superiores.

O Procon de Pernambuco (Procon-PE) interditou o parque na noite de sexta-feira (22), horas depois de a professora ser arremessada de uma altura de quase 12 metros.

O parque, que havia ficado funcionando após o grave acidente, tem agora o prazo de cinco dias para apresentar um relatório contendo a manutenção periódica de todos os brinquedos.

Veja também

ESPAÇO Missão da Nasa retorna à Terra com maior amostra de asteroide já coletada