Olinda Acidente envolvendo ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Olinda Sinistro aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 7h18

Um acidente envolvendo um ônibus da linha 1076, TI Pelópidas (PCR) (Parador), e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas em Olinda, na manhã desta quarta-feira (5).

De acordo com o Samu, o sinistro aconteceu por volta das 7h18, na Avenida Olinda Dom Hélder Câmara, sentido Olinda.

As vítimas foram o motorista da moto e o passageiro do veículo, ambas de 57 anos.

O condutor foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. De acordo com a corporação, ele estava consciente e orientado.

Já a outra vítima do acidente foi socorrida pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento de Olinda (UPA). Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dela.

Por meio de nota, a empresa Conorte, que faz a linha 1076, se pronunciou afirmando que está apurando o que causou a colisão e informou que prestou todo suporte às vítimas.

Ainda no comunicado, a empresa informou que o motorista relatou que trafegava na via na faixa da direita, quando a moto se distraiu e acertou a lateral do ônibus.



