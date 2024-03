A- A+

TRAGÉDIA Acidente durante procissão deixa feridos em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes Informações iniciais são de que um veículo desgovernado teria atingido os fiéis

Um acidente grave envolvendo um microônibus vitimou dezenas de fiéis que participavam de uma procissão no bairro de Marcos Freire, no município de Jaboatão dos Guararapes, no início da tarde deste domingo (31).

As informações iniciais são de que o motorista do veículo teria perdido o freio e atingido os participantes de uma procissão organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na avenida Domingos Fernandes.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que diversos cidadãos que participavam do evento foram atropelados pelo veículo. Nas imagens, eles aparecem no chão enquanto aguardam socorro.

