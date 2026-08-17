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Leia o Jornalsegunda17/08/2026
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RECIFE

Recife: acidente na BR-101 deixa homem morto e causa congestionamento de mais de 10 quilômetros

Veículos estão circulando pelo acostamento da rodovia e recebendo a orientação da Polícia Rodoviária Federal

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Corpo de um homem foi encontrado perto de uma motocicleta no km 57 da BR-101, no RecifeCorpo de um homem foi encontrado perto de uma motocicleta no km 57 da BR-101, no Recife - Foto: PRF/Divulgação

Um acidente que deixou um motociclista morto no quilômetro 57 da BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Oeste do Recife, causou grande congestionamento na via na manhã desta segunda-feira (17).

A ocorrência, no sentido Ceasa, foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 5h.

Ao chegar no local, os policiais rodoviários encontraram o corpo de um homem perto de uma motocicleta. 

A corporação informou, às 11h, que o corpo ainda permanecia no local e o congestionamento passava dos 10 quilômetros. Os veículos precisaram circular pelo acostamento da rodovia. 

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O Instituto de Criminalística (IC) ainda chegou ao local por volta das 11h15. O corpo foi retirado perto do meio-dia, quando o trecho da BR foi liberado.

A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pela Polícia Rodoviária Federal.

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