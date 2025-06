A- A+

Acidente rodoviário deixa 11 mortos no norte do México

Ao menos 11 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas depois que um ônibus de turismo capotou, nesta terça-feira (3), em uma rodovia do distrito de Nuevo León, no norte do México, informaram as autoridades locais.

A direção da Defesa Civil estadual informou em suas redes sociais que o acidente ocorreu pela manhã em um trecho rodoviário da cidade de Hualahuises.

O "capotamento de um ônibus deixou um balanço de 11 mortos e 22 feridos", detalhou a entidade em um relatório.

Alguns dos feridos foram transferidos por via aérea para hospitais de Monterrey, capital de Nuevo León.

A Defesa Civil acrescentou que o ônibus se dirigia a Tampico, no estado vizinho de Tamaulipas. Segundo a imprensa, os passageiros eram, em sua maioria, turistas vindos deste distrito.

Os acidentes rodoviários no México se multiplicaram nos últimos anos. As causas principais são o mau estado de conservação dos veículos, a imprudência e o cansaço dos motoristas.

Em abril, outro acidente no estado de Chihuahua (norte) também deixou 11 mortos.

Em uma das ocorrências mais trágicas do ano, a colisão entre um caminhão de carga e um ônibus causou a morte de 38 pessoas no estado de Campeche (sudeste) em 8 de fevereiro.

