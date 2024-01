Acidente rodoviário deixa 19 mortos e 22 feridos no México

A- A+

Uma colisão entre um ônibus de passageiros e um trailer deixou ao menos 19 mortos e 22 feridos nesta terça-feira (30) no estado de Sinaloa, no noroeste do México, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu em uma via de duas faixas na altura do município de Elota, e envolveu um ônibus de dois andares, no qual viajavam 47 pessoas, informou, durante coletiva de imprensa, Roy Navarrete, diretor da Defesa Civil em Sinaloa.

Os dois veículos bateram de frente e foram totalmente carbonizados.

"Foram contabilizados 19 corpos sem vida. Vamos levar um certo tempo em sua identificação, pois se encontram em estado de carbonização", explicou Sara Quiñónez, promotora-geral do estado, em um vídeo postado nas redes sociais.

Navarrete confirmou que, no acidente, cujas causas estão sendo investigadas, também ficaram feridas 22 pessoas, que já receberam alta médica.

Em um primeiro balanço, Navarrete tinha reportado 18 mortos no acidente.

"À medida que tivermos os dados das pessoas falecidas [no local] vamos divulgá-los, assim como os dados das pessoas [...] que morreram nos hospitais", informou a promotora.

O ônibus partiu da cidade de Guadalajara (estado de Jalisco, oeste) com destino a Los Mochis (Sinaloa).

Elota, onde ocorreu a tragédia, é um destino turístico sobretudo para americanos e canadenses que se dedicam a atividades de pesca na represa El Salto.

