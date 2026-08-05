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Falha no Sistema

Acidente Voepass: Pilotos relataram falha no sistema de gelo e comparam aeronave a 'fusquinha'

Relatório aponta falha no sistema de degelo, problemas operacionais e perda de controle como fatores do acidente em Vinhedo

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Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo, interior de São Paulo.Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo, interior de São Paulo. - Foto: Secretaria de Segurança de São Paulo/Divulgação

O laudo da Polícia Federal (PF) sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo, que deixou 62 pessoas mortas, revelou que os pilotos sabiam sobre a falha no sistema de degelo e compararam a aeronave a um "fusquinha".

O laudo foi revelado pelo Fantástico nesta quarta e confirmado pelo Estadão.

A investigação feita com base na análise do relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que apontou falhas da empresa, da aeronave, dos pilotos e da própria agência reguladora no acidente que matou 62 pessoas.

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Segundo a PF, a causa do acidente foi a perda de controle em voo causada pelo acúmulo de gelo na aeronave, da inoperância do sistema pneumático de degelo do avião e da não execução tempestiva e adequada de cinco procedimentos necessários.

A PF destacou que a tripulação estava habilitada para operar a aeronave e que o último treinamento realizado tiveram resultados satisfatórios para os procedimentos.

"Não é possível determinar a razão da não execução adequada desses procedimentos ante a emergência enfrentada no voo", concluiu a corporação.

Em um dos diálogos da tripulação da aeronave que terminou com a queda do avião da Voepass, os pilotos falam sobre uma situação de gelo:

Copiloto: Olha a situação, se bem que não tá reportado isso aí, mas pra gente não pegar gelo teria que ir no 110, né? (110 é referência ao nível de voo FL110)

Após o comentário, é emitido um sinal sonoro de detecção de gelo

Piloto: Foi só eu falar. O avião escutou. Esse avião parece aquele Fusquinha, Herbie lá, Herbie, filme bem antigo.

Em seguida, a tripulação comenta sobre a presença de bastante gelo e reclamam sobre a aeronave.

Copiloto: Bastante gelo [ali]

Piloto: Eh

Copiloto: Ligar o airframe

Piloto: Essa bosta não tá funcionando, né?

O documento também destaca conversas da tripulação da aeronave no voo anterior, entre Guarulhos e Cascavel:

Piloto: Ó lá o gelo, o gelo foi embora agora, finalmente, escutei um barulho aqui, foi o gelo que voou.

Copiloto: Muito bom, comandante.

Após o pouso, o piloto afirmou:

Piloto: Chegamos vivos.

Piloto: Ufa, chegamos vivos.

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