MUNDO Acidentes com baterias de bicicletas elétricas geram alerta no Reino Unido Em caso recente sendo investigado, uma mulher morreu quando a bicicleta explodiu no quarto enquanto recarregava a bateria

Incêndios de patinetes e bicicletas movidos a eletricidade causaram oito mortes e pelo menos 190 feridos no Reino Unido desde 2020, e são apontados como a causa de pelo menos seis incêndios por semana, de acordo com ativistas de segurança. Reportagem do Daily Mail mostra que, por trás desses acidentes, estariam as baterias de íon de lítio.

Em uma rápida busca nas redes sociais é possível encontrar diversos vídeos mostrando os momentos em que baterias sendo carregadas simplesmente explodem, muitas vezes dentro de casa.

Na mais recente tragédia sendo investigada no Reino Unido, envolvendo esse artefato, uma mulher de 44 anos morreu ao colocar a bicicleta para recarregar no quarto, antes de dormir.

Três minutos após conectar o aparelho à rede elétrica, uma explosão rapidamente incendiou o cômodo da casa onde estava Rebecca Downes e o marido, Patrick Ramsey. Encurralados pelo fogo, tiveram que pular da janela, e Rebecca, mãe de quatro filhos, não resistiu aos ferimentos.

O Daily Mail ouviu o legista escalado para a investigação sobre o caso, no mês passado. Segundo ele, se a queda não tivesse matado Rebecca, as queimaduras em 60% de seu corpo teriam.



De acordo com a organização sem fins lucrativos Electrical Safety First, uma bateria de bicicleta elétrica, totalmente carregada, pode liberar uma quantidade de energia explosiva semelhante a seis granadas de mão.

Por conta disso, a organização faz campanha no Reino Unido para que baterias de bicicletas elétricas e patinetes elétricos tenham regulamentos de segurança euqivalentes a fogos de artifício ou máquinas pesadas. Isso forçaria os fabricantes a terem suas baterias aprovadas por terceiros credenciados, como um laboratório de testes, antes de serem vendidas.

O alerta inclui, também, preocupações sobre a segurança dos carros elétricos, depois que um incêndio em um navio de carga no Mar do Norte matou um membro da tripulação e forçou outros a pular ao mar na semana passada.

