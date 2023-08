A- A+

SAÚDE Acidentes com escorpiões: veja causas, dicas de prevenção e o que fazer em caso de picada A Folha de Pernambuco entrevistou Lucineide Porto, médica coordenadora do CIAtox, que trouxe dicas para proteção

Em meio a todas as proteções que a população deve tomar no dia-a-dia, nestes meses de agosto e setembro, a vigilância terá que ser redobrada, já que acidentes envolvendo escorpiões devem crescer. Os motivos disso são o início do período de reprodução desses insetos, quando as fêmeas acumulam uma concentração maior de veneno, enquanto os machos procuram a superfície para realizarem o acasalamento, além das condições climáticas da Região Metropolitana do Recife (RMR), propícias para a proliferação.



A Folha de Pernambuco entrevistou Lucineide Porto, médica coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox), para trazer dicas para proteção, além do que pode ser feito em caso de picada, cuidados médicos que podem ser tomados e orientações básicas a serem seguidas.



Variação climática afeta ocorrências

De acordo com a especialista, o clima da Região Metropolitana do Recife (RMR) é um fator determinante para o aumento das ocorrências. Além disso, a médica alertou que é necessário prestar atenção redobrada em zonas que possam oferecer proteção e alojamento para esses insetos.

"Acidentes com escorpiões podem acontecer a qualquer momento. No Recife e região, eles encontram o clima adequado, com variação do calor para momentos de chuva. Quando chove, eles ficam desalojados e precisam encontrar um abrigo, geralmente embaixo de materiais de construção, ralos, dentro de paredes, sapatos e ambientes escuros, e se alojam ali", iniciou a coordenadora do CIAtox. "Em climas quentes, eles se reproduzem com maior facilidade, por isso temos acidentes o ano inteiro no Nordeste. Outra coisa importante é que esses insetos se alimentam de outros pequenos insetos, como baratas, então se na sua casa existem baratas, isso é motivo de alerta", ressaltou.

Prevenção de acidentes

Por mais que acidentes do tipo possam sempre acontecer, já que, como pontuou Lucineide, estes animais vivem "escondidos", longe dos olhares das pessoas, todo cuidado é necessário. Sendo assim, é possível seguir alguns cuidados básicos, que podem ser conferidos abaixo:

-Mantenha ralos de esgotos sempre tampados;

-Sacuda as roupas e os calçados antes de usá-los;

-Evite guardar entulho e restos de materiais de construção;

-Use sempre luvas e botas para fazer a limpeza de quintais e terrenos.

Além disso, "para prevenir, podemos tomar conta do nosso entorno. Limpar bem as casas, o lixo, os ralos, porque os escorpiões ficam escondidos, eles não gostam da claridade e geralmente ficam em ambientes sujos", completou a médica.

O que fazer em caso de picada

Se uma pessoa sofrer o acidente, ela deve, acima de tudo, lavar a ferida e procurar assistência médica. Na RMR é possível encontrar o soro antiescorpiônico no Hospital da Restauração, no Recife, no Hospital Jaboatão dos Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão.

Já em Pernambuco, o soro está disponível em todos os 11 hospitais regionais do Estado, em Goiana, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina.

"Os escorpiões estão sempre escondidos, então todo cuidado é pouco. Em caso de picada, não passe nenhum produto no local ou faça uso de bebidas alcóolicas. Você só deve passar água e sabão no ponto e procurar atendimento médico", ressaltou a médica.

Assim, em caso de picada, fique atento às orientações abaixo:

-Lavar o local da picada com água e sabão;

-Não passe nenhum tipo de produto no local;

-Para alívio da dor, coloque compressas de água morna no local da picada

-Não faça ingestão de álcool ou querosene;

-Não fure o local da picada para tirar o sangue.

*Ao procurar atendimento médico, leve, se possível, o animal causador do acidente, já que sua identificação pode contribuir no tratamento

Atenção redobrada com crianças e idosos

Lucineide também fez um apelo especial para os cuidados que devem ser tomados em caso de picada em uma criança. A médica pontuou que existem três estágios de contaminação pelo veneno - leve, moderado e grave. Enquanto em adultos, por conta das espécies de escorpiões que existem na RMR, não é possível evoluir para o pior estágio, em pessoas ainda na infância, a história é diferente.

"No caso de crianças, é importante procurar um atendimento médico rapidamente para que elas fiquem em observação por seis horas sob tratamento com soro antiescorpiônico, já que a picada possui três estágios e crianças são mais suscetíveis a atingir o pior grau. No Recife, a melhor instituição para o tratamento neste caso, é o Hospital da Restauração", afirmou.

Além das crianças, a médica ressaltou ainda a importância para o cuidado com os idosos. De acordo com ela, não há comprovação que a picada de um escorpião possa evoluir para um nível grave em pessoas de 60 anos ou mais, mas que "é possível ocorrer o aumento na pressão cardíaca e arterial, então é interessante se dirigir à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próxima".

Atendimento em caso de acidente

Se sofrer um acidente com escorpião, é possível entrar em contato com o CIAtox, através do número 0800.722.6001. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24h por dia, oferecendo assistência para a pessoa que foi picada, como no fornecimento de orientações e indicações de instituições que podem realizar o tratamento médico com eficácia.

