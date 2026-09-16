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Acidentes contra postes afetam 145 mil consumidores de energia em Pernambuco

Neoenergia registrou 293 ocorrências entre janeiro e agosto, com 400 postes atingidos em diferentes regiões do estado

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Recife ficou entre os municípios com maior número de consumidores afetados pelas interrupções provocadas por colisões. Os acidentes também podem comprometer o atendimento de serviços essenciais, como hospitais, escolas e estabelecimentos comerciaisRecife ficou entre os municípios com maior número de consumidores afetados pelas interrupções provocadas por colisões. Os acidentes também podem comprometer o atendimento de serviços essenciais, como hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais - Foto: Neoenergia/Divulgação

Às vésperas da Semana Nacional do Trânsito, que começa na próxima sexta-feira (18), a Neoenergia Pernambuco alerta para os impactos das colisões de veículos contra postes no fornecimento de energia elétrica.

Entre janeiro e agosto deste ano, 293 ocorrências atingiram 400 postes e deixaram 145.333 consumidores sem energia em todo o Estado, uma média de quase 500 clientes afetados por acidente.

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Os dados mostram que os efeitos desse tipo de ocorrência ultrapassam os danos materiais e os riscos para motoristas e passageiros.

Uma única colisão pode interromper o fornecimento para residências, comércios, hospitais, escolas e outros serviços, além de exigir a reconstrução da estrutura elétrica e o trabalho de equipes especializadas durante horas.

Impactos
A Cidade de Caruaru registrou o maior número de consumidores afetados, com 23.924, seguida por Recife, com 21.210, Carpina, com 20.361, Petrolina, com 16.491, e Ouricuri, com 14.948.

Juntas, as cinco cidades concentraram quase 100 mil clientes atingidos pelas interrupções provocadas pelas colisões. Em número de ocorrências, Garanhuns liderou o levantamento, com 45 acidentes e 60 postes atingidos, seguida por Arcoverde, com 37 ocorrências e 52 postes.

Carpina teve 30 acidentes e 50 postes atingidos, enquanto Recife registrou 29 ocorrências e 39 postes. As dez cidades com maior número de registros somaram 254 colisões no período.

Entre os demais municípios do ranking, Ouricuri teve 28 ocorrências e 38 postes atingidos; Petrolina, 27 e 31, respectivamente; Cabo de Santo Agostinho, 18 e 20; Belo Jardim, 15 e 24; Caruaru, 14 e 20; e Vitória de Santo Antão, 11 ocorrências e 20 postes atingidos.

Prevenção e segurança
No decorrer da Semana Nacional do Trânsito, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância do respeito às leis e da condução responsável.

De acordo com a empresa, além de colocarem vidas em risco, as colisões contra postes podem afetar centenas de consumidores em uma única ocorrência e provocar impactos em serviços essenciais.

Entre as orientações de segurança estão respeitar os limites de velocidade e a sinalização, não dirigir após consumir bebida alcoólica, utilizar o cinto de segurança e evitar o uso do celular ao volante.

A empresa também recomenda manter distância segura dos demais veículos, realizar revisões periódicas e redobrar a atenção em cruzamentos, ultrapassagens, chuva e trechos com baixa visibilidade.

Em acidentes envolvendo postes, a orientação é manter distância da rede elétrica e acionar os serviços de emergência.

A recomendação busca evitar novos riscos enquanto as equipes responsáveis atuam na área e realizam os procedimentos necessários para a recuperação da infraestrutura e do fornecimento de energia.

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