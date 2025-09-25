A- A+

BRASIL Acidentes de moto: 70% ficam com deformidades, mostra pesquisa Levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia chama atenção para consequências de longo prazo

Uma nova pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), em parceria com o Instituto Informa, mostra que a maior parte das vítimas de acidentes com motocicleta no Brasil são jovens do sexo masculino. Além disso, que a vasta maioria sofre com deformidades após o episódio, cerca de 7 a cada 10.

O levantamento foi realizado em 100 hospitais de diferentes regiões do país nos últimos seis meses e mapeou o atendimento a traumas envolvendo motos em hospitais públicos, privados e filantrópicos. Os resultados revelam “um panorama crítico”, explica o presidente da SBOT, Paulo Lobo:

— O cenário é grave: hospitais lotados, profissionais sobrecarregados e recursos escassos. Além da dor das vítimas e famílias, há um efeito cascata que compromete todo o sistema de saúde, por isso a importância de lançar essa campanha em âmbito nacional, para mobilizar a sociedade, educar condutores e cobrar políticas públicas mais eficazes para um trânsito mais seguro.

A pesquisa mostrou que quase 70% dos hospitais relataram mais de 600 atendimentos a vítimas de trânsito em apenas seis meses, a maioria de motociclistas. Entre os pacientes, a maioria é jovem: 43,2% têm entre 20 e 29 anos, e 26,3% têm entre 15 e 19 anos.

Cerca de 60% das vítimas esperam até sete dias para uma cirurgia, enquanto 31,6% aguardam até 15 dias. E mais de 70% permanecem internados por mais de uma semana após a operação. Além disso, 18,3% dos hospitais relataram taxas de reinternação que variaram entre 10% e 30% por complicações ou necessidades de novos procedimentos.

As regiões do corpo mais atingidas são membros inferiores, bacia e coluna vertebral, por vezes gerando limitações irreversíveis



Entre as consequências mais comuns para os sobreviventes, a pesquisa mostrou:

Dor crônica (82,1%)

Deformidades (69,5%)

Déficit motor/limitação funcional (67,4%)

Amputações (35,8%)

O levantamento identificou ainda que até 50% dos pacientes atendidos haviam consumido álcool antes do acidente, e que as principais causas foram colisões com outros veículos e quedas da própria moto.

Em relação ao impacto hospitalar, a pesquisa aponta que metade dos cancelamentos de cirurgias eletivas nas unidades que participaram do estudo ocorreu por causa da ocupação de vagas por vítimas de acidentes de moto.

Mais de 40% dos especialistas consultados apontaram campanhas educativas como prioridade para reduzir os acidentes, seguidas da necessidade de intensificar a fiscalização.

