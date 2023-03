A- A+

Pernambuco Acidentes deixam pistas bloqueadas na BR-101 e BR-232; via sentido João Pessoa está interditada Por volta das 8h, a PRF registrou 3 km de congestionamento na BR-101

Acidentes na BR-101 e na BR-232 interditam pistas em Goiana, na Mata Norte, e em Pombos, na Mata Sul, na manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão, que circulava no km 2,8 da BR-101, em Goiana, perdeu o controle do veículo, por volta das 7h20 desta segunda.

A mangueira de freio do caminhão estourou, e o veículo ficou atravessado na rodovia, no sentido João Pessoa. A pista está interditada para o fluxo de carros e caminhões. Apenas motocicletas passam pelo local.



Por volta das 8h, a PRF registrou 3 km de congestionamento na área.



Já na BR-232, o motorista de um caminhão que transportava frutas e verduras, perdeu o controle do veículo no km 62 da BR-232, em Pombos, na Mata Sul, por volta das 22h desse domingo (12).

Foto: Divulgação/PRF

O veículo tombou na pista, ocupando a faixa da direita e parte do acostamento. Segundo a PRF, o motorista não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Veja também

Migração Travessias ilegais de migrantes não cessarão apenas com o reforço dos controles, alerta a ONU