Acquaventura Acidentes em parque aquático: Ministério Público instaura procedimento para apurar os casos Cerca de seis pessoas relataram acidentes nos últimos dias no Acquaventura, localizado em Tamandaré, no Litoral Sul do estado; Polícia Civil realiza diligências

Após o Procon Pernambuco interditar a montanha-russa do parque aquático Acquaventura, localizado em Tamandaré, no Litoral Sul do estado, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) informou que instaurou um procedimento para apurar os acidentes ocorridos no local.

Por meio de nota, o MPPE também registrou que o Corpo de Bombeiros e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) foram acionados para fiscalizar o parque, os brinquedos e todas as suas instalações.

Além disso, foi solicitada uma força-tarefa da Prefeitura de Tamandaré, com o objetivo de inspecionar por meio de sua equipe de fiscalização.

Acidentes em parque aquático

Localizado na Praia dos Carneiros, o parque aquático Acquaventura foi inaugurado no dia 25 de abril. Até o último sábado (3), seis pessoas relataram que sofreram acidentes em brinquedos do local.

Uma das vítimas foi a professora Jaqueline do Nascimento, que ficou com o rosto cheio de ferimentos, na última quinta-feira (1º). O caso dela foi na montanha-russa interditada.

Com a divulgação desses casos, o Ministério Público de Pernambuco requisitou à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) a instauração de inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades criminais, "especialmente pelos casos de lesões corporais graves registradas", ressalta a nota.

O MPPE também solicitou "aos responsáveis pelo parque o envio de todas as licenças e documentos de funcionamento, bem como uma explicação formal sobre as causas dos acidentes".

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a PCPE informou que está ciente do caso e vem realizando diligências a fim de apurar todos os fatos.

De acordo com a Polícia Civil, uma vítima compareceu a delegacia de Tamandaré e registrou a ocorrência na tarde dessa segunda-feira (5).

"A PCPE reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência para que as investigações possam ser realizadas e casos solucionados", informou a polícia.

