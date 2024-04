Acionistas da Tesla votam pacote salarial de Musk e mudança da empresa para o Texas

A- A+

A Tesla pediu aos acionistas que votassem o pacote salarial de US$ 55,8 bilhões do CEO, Elon Musk, que foi anteriormente anulado por um tribunal de Delaware. A empresa também pretende se incorporar ao Texas.

A fabricante de veículos elétricos, antes de sua assembleia anual de acionistas, propôs aos acionistas ratificar o pacote salarial de Musk, que consistia em uma concessão de opções de ações por 10 anos com 12 tranches de aquisição potenciais.

O pacote foi anulado por decisão judicial depois que uma ação alegou que Musk controlava o processo de aprovação e que o conselho enganou os investidores. A juíza do caso, Kathaleen McCormick, concluiu que o processo para garantir a aprovação da compensação de Musk era "profundamente falho" e concordou em rescindir o pacote do CEO, que foi avaliado em um máximo de US$ 55,8 bilhões.

Os tribunais normalmente dão deferência aos conselhos nas decisões salariais, e é raro que um juiz anule um acordo de compensação. Mas McCormick concluiu na decisão de fevereiro que o papel de Musk como um "CEO superestrela", com uma participação acionária de quase 22% na empresa e laços estreitos com os diretores, "dominou o processo que levou à aprovação do seu plano de remuneração pelo conselho". Ela disse que Musk e Tesla não conseguiram provar que os acionistas estavam suficientemente informados sobre o acordo antes de serem solicitados a aprová-lo

O caso resultou de uma ação movida por um acionista que argumentou que o pacote deveria ser rescindido, alegando que o conselho de administração da Tesla violou seus deveres fiduciários para com os investidores.

A Tesla argumenta que Musk não é pago diretamente por seu trabalho na empresa desde 2018 e na quarta-feira instou os acionistas a aprovarem o pacote, alegando que ele criou mais de US$ 600 bilhões em valor para os acionistas.

A Tesla disse na quarta-feira que um voto a favor do pacote salarial "poderia evitar um período prolongado de incerteza em relação ao funcionário mais importante da empresa". Segundo a proposta, Musk terá de manter as ações durante cinco anos após o exercício das opções, incentivando-o a continuar a trabalhar arduamente em nome da Tesla.

Musk também está pedindo aos acionistas que aprovem a mudança corporativa da empresa de Delaware para o Texas. "2024 é o ano em que Tesla deve se mudar para o Texas", de acordo com o documento.

"Recebemos cartas de milhares de acionistas da Tesla - grandes e pequenos - apoiando uma mudança para o Texas. Ouvimos você e agora pedimos formalmente que você fale de maneira significativa: e vote a favor de levar a Tesla para nossa casa comercial no Texas".

A próxima votação da Tesla ocorre no momento em que a empresa enfrenta um dos períodos mais desafiadores de sua história. Após anos de crescimento constante à medida que a procura pelos seus veículos decolava, o mercado de VE arrefeceu, à medida que as taxas de juro permanecem mais elevadas em todo o mundo devido aos elevados níveis de inflação. As ações da Tesla foram prejudicadas em 2024, caindo 37% no acumulado do ano em meio a seus vários desafios.

Veja também

Idoso morto O que se sabe sobre o caso da mulher que levou idoso morto ao banco?