Sex, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta30/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Refugiados

Acnur pede doações para ajudar 9 milhões de pessoas no inverno

Agência da ONU informou que espera arrecadar pelo menos 50 milhões de dólares (269 milhões de reais), ou seja, US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) a mais do que no ano passado

Reportar Erro
Pessoas aguardam para receber refeições em uma cozinha comunitária no campo de refugiados palestinos de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 24 de outubro de 2026Pessoas aguardam para receber refeições em uma cozinha comunitária no campo de refugiados palestinos de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 24 de outubro de 2026 - Foto: Bashar Taleb/AFP

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) apresentou nesta sexta-feira (30) um apelo por doações para oferecer ajuda adicional no próximo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) a nove milhões de pessoas na Ucrânia, Síria, Líbano e Afeganistão.

A agência da ONU informou que espera arrecadar pelo menos 50 milhões de dólares (269 milhões de reais), ou seja, US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) a mais do que no ano passado.

"Os recursos são limitados e os custos disparam à medida que o inverno se aproxima no hemisfério norte", declarou Dominique Hyde, diretora de Relações Externas do Acnur.

"Milhões de pessoas nestes países vulneráveis e afetados pela guerra correm o risco de enfrentar o frio sem proteção suficiente contra as baixas temperaturas", acrescentou.

A agência com sede em Genebra destacou que as necessidades são consideráveis nos quatro países.

Leia também

• Netanyahu diz que palestinos de campo de refugiados não poderão voltar para casa

• Agência da ONU para Refugiados alerta para cortes de financiamento

• Cerca de 5,8 milhões de crianças refugiadas ficaram fora da escola em 2025, diz Acnur

A Ucrânia entrará em seu quinto inverno de guerra "com ataques cada vez mais frequentes da Rússia contra civis e trabalhadores humanitários, e cortes de energia que agravam ainda mais o sofrimento da população", lembrou o Acnur.

No Afeganistão, quase quatro milhões de pessoas retornaram do Paquistão e do Irã entre janeiro de 2025 e julho de 2026, muitas delas com poucos recursos.

A Síria também registrou o retorno de milhões de refugiados após a queda do presidente Bashar al-Assad, "mas sem financiamento adicional para cobrir as necessidades básicas", acrescentou a agência.

No Líbano, quase 300.000 pessoas precisarão de ajuda no inverno, mas os recursos disponíveis permitem ao Acnur atender apenas metade.

Quase 120 milhões de pessoas eram consideradas deslocadas à força no fim de 2025 em todo o mundo, segundo o órgão da ONU.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter