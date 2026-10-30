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Refugiados Acnur pede doações para ajudar 9 milhões de pessoas no inverno Agência da ONU informou que espera arrecadar pelo menos 50 milhões de dólares (269 milhões de reais), ou seja, US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) a mais do que no ano passado

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) apresentou nesta sexta-feira (30) um apelo por doações para oferecer ajuda adicional no próximo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) a nove milhões de pessoas na Ucrânia, Síria, Líbano e Afeganistão.

A agência da ONU informou que espera arrecadar pelo menos 50 milhões de dólares (269 milhões de reais), ou seja, US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) a mais do que no ano passado.

"Os recursos são limitados e os custos disparam à medida que o inverno se aproxima no hemisfério norte", declarou Dominique Hyde, diretora de Relações Externas do Acnur.

"Milhões de pessoas nestes países vulneráveis e afetados pela guerra correm o risco de enfrentar o frio sem proteção suficiente contra as baixas temperaturas", acrescentou.

A agência com sede em Genebra destacou que as necessidades são consideráveis nos quatro países.

A Ucrânia entrará em seu quinto inverno de guerra "com ataques cada vez mais frequentes da Rússia contra civis e trabalhadores humanitários, e cortes de energia que agravam ainda mais o sofrimento da população", lembrou o Acnur.

No Afeganistão, quase quatro milhões de pessoas retornaram do Paquistão e do Irã entre janeiro de 2025 e julho de 2026, muitas delas com poucos recursos.

A Síria também registrou o retorno de milhões de refugiados após a queda do presidente Bashar al-Assad, "mas sem financiamento adicional para cobrir as necessidades básicas", acrescentou a agência.

No Líbano, quase 300.000 pessoas precisarão de ajuda no inverno, mas os recursos disponíveis permitem ao Acnur atender apenas metade.

Quase 120 milhões de pessoas eram consideradas deslocadas à força no fim de 2025 em todo o mundo, segundo o órgão da ONU.

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